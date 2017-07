Don du sang : un appel à la mobilisation face aux faibles réserves

Si la journée mondiale des donneurs de sang a été un succès le 14 juin dernier, les réserves de l'établissement français du sang sont encore trop faibles pour assurer les besoins des malades dans les semaines à venir.

©JEAN-PIERRE CLATOT / AFP Photo d'illustration

L'établissement français du sang lance un appel urgent à la mobilisation. "Avec actuellement 80 000 poches en réserve, la cible minimale de 100 000 poches début juillet pour assurer les besoins des malades dans les semaines à venir n'est pas atteinte aujourd'hui et ce, à quelques jours de la période estivale durant laquelle on assiste à un ralentissement massif de la mobilisation des donneurs". En effet, chaque été est synonyme pour l'établissement français du sang d'un ralentissement des dons. "Les maladies ne prennent pas de vacances" rappelle pourtant l'EFS, qui appelle à une mobilisation dès maintenant ainsi que pendant l'été.

Aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles et les dons doivent être réguliers et constants pour faire face à la durée de vie du sang, limitée à cinq jours pour les plaquettes et à 42 jours pour les globules rouges. Chaque jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires pour répondre aux besoins des malades en France. En juillet, l'EFS organise des collectes mobiles dans le département à retrouver ci-dessous. Les donneurs peuvent également se rendre sur le site fixe de la Maison du Don Lyon Confluence, situé 3 cours Charlemagne (ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 9 h à 13 h)