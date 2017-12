Des laits Lactalis pour bébés contaminés par des salmonelles

Plusieurs lots de laits infantiles premier âge produits par la firme multinationale française ont été rappelés par les autorités. Ils sont suspectés d'avoir provoqué la contamination de 20 nourrissons par des salmonelles dans huit régions françaises, dont Auvergne-Rhône-Alpes.

Flickr cc (Julien Haler) Bébé nourri au biberon

"Les 13 enfants dont les familles ont été interrogées à ce jour ont tous consommé du lait infantile 1er âge issu de productions élaborées entre mi-juillet et fin novembre sur un même site de production du groupe LNS (Lactalis)". Fort de ces éléments, le ministère de la Santé a battu le rappel, et ordonné le retrait, de 12 lots de lait infantile premier âge de trois marques différentes ce samedi 2 décembre. Des recommandations ont été transmises aux pédiatres et aux pharmaciens. Et un numéro vert a été mis à disposition des parents.

"Vomissements et diarrhées sanglantes"

Les autorités sanitaires font état de "la contamination par des salmonelles de 20 jeunes enfants âgés de moins de 6 mois dans 8 régions différentes* (dont Auvergne-Rhône-Alpes, NdlR)". Contamination visiblement liée à la consommation de certains lots de laits infantiles, selon les premiers résultats des investigations menées par Santé Publique France et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). L'entreprise Lactalis a procédé au retrait et au rappel des lots concernés.

Les infections aux salmonelles "surviennent dans les 3 jours suivant l’ingestion, et provoquent un tableau de gastro-entérite avec des vomissements, une diarrhée parfois sanglante, et fébrile dans la majorité des cas", précise le ministère. Ces symptômes doivent conduire à consulter un médecin. Les autorités demandent aux parents de ne pas utiliser les lots concernés, dont la liste est détaillée ci-dessous.

Douze lots rappelés

Marque "Picot SL" sans lactose, 1er âge 350g

LOT : 17C0012344 - DLUO 15/02/2019

LOT : 17C0012877 - DLUO 01/06/2019

LOT : 17C0013216 - DLUO 18/09/2019

LOT : 17C0013549 - DLUO 29/09/2019

Marque "Pepti Junior" sans lactose, 1er âge 460g

LOT : 17C0012512 - DLUO 14/09/2018

LOT : 17C0012856 - DLUO 01/12/2018

LOT : 17C0013179 - DLUO 01/02/2019

Marque "Milumel", Bio 1er âge 900g, sans huile de palme

LOT 17C0012592 – Date de durabilité minimale : 03/04/2018

LOT 17C0012845 – Date de durabilité minimale : 22/05/2018

LOT 17C0012848 – Date de durabilité minimale : 26/08/2018

LOT 17C0012960 – Date de durabilité minimale : 12/09/2018

LOT 17C0013084 – Date de durabilité minimale : 13/10/2018

* Les huit régions concernés par des cas de contamination de nourissons aux salmonelles sont les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche Comté, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Nouvelle-Aquitaine, Normandie et Centre-Val de Loire.

