Des crèmes solaires pour enfant contenant des produits dangereux

Alors que le soleil brille sur Lyon en ce début d'été, les associations de consommateurs alertent quant à la présence de perturbateurs endocriniens et autres substances toxiques dans certaines crèmes solaires.

Flickr (Jean-Louis Zimmermann) Bronzage au soleil en Ardèche

Perturbateurs endocriniens mais aussi produits irritants, allergènes voire cancérogènes ; certains cosmétiques renferment des matières toxiques. C'est le constat dressé par l'association de consommateur "UFC Que choisir", qui publiait en début de mois une liste de 1000 produits contenant des "ingrédients indésirables". Liste où l'on retrouve de nombreuses crèmes solaires. Et à l'heure de partir en vacances il est toujours bon de vérifier avec quels produits on s'enduit la peau.

"Substances innacceptables"

Une autre association bien connue, "60 Millions de consommateurs", a tenté de classer les crèmes solaires en fonction de leur toxicité. Et a découvert la "présence de substances innacceptables", dans certains produits, notamment ceux destinés aux enfants. "Nous avons été désagréablement surpris de trouver dans les listes d’ingrédients des substances dont la présence est inacceptable dans des produits destinés aux enfants, explique l'association. C’est le cas des filtres solaires pointés comme perturbateurs endocriniens potentiels ou de ceux susceptibles de provoquer des allergies au soleil (un comble pour une crème solaire !)".

La crème "Lancaster wet skin sun sport" ainsi que sa version enfants ("kids") est ainsi épinglée en raison de la présence d'ethylhexyl methoxycinnamate dans sa composition. Ce produit est classé comme perturbateur endocrinien potentiel. Les crèmes "Bioderma photoderm MAX brume solaire" et "Garnier Ambre solaire sensitive expert+ brume sèche protectrice", contiendraient elles aussi des perturbateurs endocriniens potentiels selon "60 Millions de consommateurs".

"Des produits sûrs"

Mais il existe aussi des cosmétiques "sains et sûrs", rassure l'association. Elle publie d'ailleurs une "liste positive" des ingrédients à privilégier et des marques qui les utilisent, comme Avène. De manière générale, il faut éviter les produits contenant du benzophenone-3 et de l'éthylhexyl méthoxycinnamate. Ces substances sont considérées comme perturbateurs endocriniens et très polluantes pour l'environnement. A bannir aussi, les crèmes contenant de l'octocrylène. Perturbateur endocrinien toxique pour la nature, ce produit est en outre photoallergène, et donc inadapté à l'exposition solaire. On évitera enfin les crèmes contenant de l'homosalate suspecté d'être un perturbateur endocrinien et un polluant pour la nature.