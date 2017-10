Des Lyonnais manifestent contre la vaccination obligatoire

Une manifestation contre l'extension de l'obligation vaccinale s'est tenue cet après-midi devant l'Hôtel de Ville de Lyon, comme dans plusieurs villes de France. Les militants dénoncent la privation de liberté imposée aux parents d'enfants en bas âge.

© Marie Maleysson Les militants se sont munis de pancartes et de tee-shirts aux couleurs du collectif EPVL

"C'est une intrusion grave dans l'organisme d'enfants sains", tonne Jean-Pierre Auffret, l'un des responsables du collectif Ensemble Pour une Vaccination Libre (EPVL), dans son mégaphone. Face à lui, un public de militants et de passants, venus écouter son discours et celui des associations présentes : Association Lyonnaise pour Comprendre et Choisir sa Santé, Les Filles et le Gardasil ou encore Réseau Vaccin Hépatite B. En cause, la loi de financement de la Sécurité sociale qui prévoit d'allonger la liste des vaccins obligatoires pour les enfants de moins de 18 mois, à partir du 1er janvier 2018.

Pour Jean-Pierre Auffret, l'État s'immisce trop dans la vie des familles. "Nous trouvons choquant d'imposer un acte médical dont on ne connaît pas les effets à long terme. Bientôt on va nous dire qu'il ne faut pas donner du jambon aux enfants ou pas plus de quarante grammes de sucre par jour!", nous confie-t-il. S'il est ouvertement opposé à la vaccination en elle-même, il souligne que le but principal de la manifestation est de dénoncer l'obligation de vaccination que prévoit la loi : "On transforme un acte médical en acte administratif."

Le collectif EPVL, qui a également manifesté à Paris, Bordeaux ou encore Nantes et Strasbourg, prévoit de poursuivre son action en interpellant directement les parlementaires à l'aide de lettres et de coups de téléphone.

© Marie Maleysson Le collectif EPVL s'est réuni sur la place des Terreaux pour manifester contre l'extension d'obligation vaccinale

"Pourquoi on ne voudrait pas vacciner ses enfants?"

Emilie, maman lyonnaise de deux enfants, est venue assister à la manifestation : "Ce qui me dérange, c'est le fait qu'on ait pas le choix avec cette nouvelle liste de onze vaccins." Si aucune loi ne l'y obligeait, ses enfants ne recevraient pas la majorité des vaccins. "Seulement celui contre la méningite car c'est une maladie qui me fait peur", nuance-t-elle.

Plus loin, juché sur son vélo, Hector écoute le discours des militants en attendant un ami. En faveur de la vaccination, il veut comprendre leurs motivations. Pour lui, l'extension de l'obligation vaccinale ne justifie pas cette manifestation. "Je ne comprends pas pourquoi des parents ne voudraient pas vacciner leur enfants. C'est quelque chose de nécessaire et qu'on pratique depuis longtemps. C'est ce qu'on a fait pour moi et si j'ai des enfants un jour, je ne me poserai pas la question."