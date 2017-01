Auvergne-Rhône-Alpes: la région reste la plus touchée par la grippe

Selon le réseau de médecins Sentinelles, la région Auvergne-Rhône-Alpes est toujours la plus touchée par la grippe en France.

©Sentinelles Carte de France de la grippe

Comme la semaine passée, la région Auvergne-Rhône-Alpes est toujours la plus touchée de France, selon les médecins du réseau Sentinelles. La région a le taux d'incidence le plus élevé de France avec 597 cas pour 100 000 habitants contre 541 pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et 451 pour l'Île-de-France. Ce taux d'incidence est tout de même en baisse puisqu'il était de 783 cas pour 100 000 habitants la semaine passée. En France, durant ces 4 premières semaines d'épidémie de grippe, 784 000 personnes auraient consulté un médecin généraliste pour une grippe.

Si le nombre de malades a baissé, la grippe n'a pas augmenté en intensité puisque comme la semaine passée, les médecins Sentinelles ont indiqué que le virus "ne présentait pas de signe particulier de gravité : le pourcentage d'hospitalisation ayant été estimé à 0,7%".