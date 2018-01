Rythmes scolaires : les élus LR dénoncent les méthodes de la Ville

Le groupe "Ensemble pour Lyon" (Les Républicains et apparentés) déplorent les conditions d’organisation de la mairie de Lyon au sujet des rythmes scolaires.

© Tim Douet

Les 167 conseils d’écoles voteront entre le 17 janvier et le 6 février pour maintenir une semaine de 4,5 jours ou pour repasser à une semaine de 4 jours. Ces deux scénarios de la mairie de Lyon ont été proposés à la suite d’une "grande consultation" sur les rythmes scolaires. Dans un communiqué, les élus LR et apparentés ont affirmé qu’il s’agissait d’un choix "entre le statu quo et l’enterrement progressif du périscolaire. Tout cela au détriment de l’enfant".

Ils dénoncent par ailleurs que la mairie de Lyon "recommence le même style d’opération qu’en 2014" avec en outre "un refus de discuter et de voter sur d’autres scénarios que ceux proposés par le conseil municipal". Selon eux, en 2014, "cette même consultation s’était déroulée dans une totale confusion avec manipulation des votes pour que la proposition du Maire recueille un assentiment majoritaire". Les élus du groupe "Ensemble pour Lyon" ont conclu qu’ils ne pouvaient pas "cautionner cette méthode".