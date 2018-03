Rhône : le planning familial réclame l'annulation du concert de Cantat

Entre accueils musclés, pétitions et annulations de concerts, le retour de Bertrand Cantat sur scène fait polémique. A Lyon, où l'ex chanteur de Noir désir doit se produire au Transbordeur, le planning familial du Rhône a réclamé la déprogrammation de l'événement.

© DR Bertrand Cantat

Accueil musclé à Grenoble, concert annulé à Istres et pétitions pour le décommander de plusieurs festivals, le retour musical de Bertrand Cantat n'a rien d'une tournée festive. Alors qu'il doit se produire le 21 mars au Transbordeur à Lyon, le planning familial du Rhône a signé un communiqué réclamant l'annulation du concert. "Nous, militantes féministes, sommes profondément choquées et scandalisées de la venue de Bertrand Cantat à Lyon sur la scène du Transbordeur", déclarent les signataires. Dans un contexte de libération de la parole des femmes, le retour du chanteur est perçu comme une provocation par de nombreux féministes, pour qui Bertrand Cantat reste avant tout l'assassin de Marie Trintignant. "Nous demandons au Transbordeur de déprogrammer ce concert, […] car nous nous opposons à la glorification et à l'acclamation d'un auteur de violences minimisées du fait qu'elles ont été commises sur des femmes dans un cadre conjugal", explique le planning familial. Pour l'heure, et malgré le silence du Transbordeur sur le sujet, aucune déprogrammation ne semble être à l'ordre du jour pour le concert, qui affiche complet.

A lire aussi, le directeur des Nuits de Fourvière refuse d'inviter Bertrand Cantat.