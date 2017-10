Rhône : Stéphane Bouillon va "réorganiser le système d’éloignement"

Réorganisation des services, développement économique, Stéphane Bouillon, le nouveau préfet du Rhône a évoqué les grandes lignes de l'action qu'il allait mener dans le Rhône et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

© Tim Douet Stéphane Bouillon

Après avoir pris ses fonctions ce lundi, Stéphane Bouillon a organisé une conférence de presse ce mardi matin pour présenter l'action qu'il souhaite mettre en place dans le département. “Mon arrivée a été précipitée et je veux ici rendre hommage à Henri-Michel Comet que je connais depuis 30 ans. Je sais ce qu'il a vécu et je sais aussi quelle est notre responsabilité dans les missions que nous menons et que nous ne menons pas”, a-t-il débuté.

Réorganiser le système d’éloignement

Son prédécesseur a été limogé après la libération à Lyon du terroriste de Marseille, qui, faute de papier, aurait dû être placé en Centre de rétention administrative (CRA). Un écueil que souhaite éviter Stéphane Bouillon qui fait de la “réorganisation du système d’éloignement, l'élément majeur” de son action dans les premières semaines et mois. “Il faut que nous soyons à 100% pour que nous puissions travailler sur une réorganisation du système d'éloignement. Il faut une plus grande fluidité avec les services extérieurs pour resserrer les mailles des filets. J'ai aussi fait part de ma confiance aux personnels du service d'éloignement. Ils viennent de vivre une épreuve qui doit leur servir pour l'avenir. Désormais, il faudra travailler en équipe”, a déclaré l’ancien préfet de la région PACA.

Une réorganisation qui passera par plusieurs pistes que le préfet a déjà annoncées comme l'extension de la permanence de la préfecture qui sera désormais de 8h à 20h. “Un relais va être créé entre le cadre de permanence et le sous-préfet. On va aussi faire en sorte que le numéro du sous-préfet soit plus accessible et disponible”, a-t-il précisé. Une amélioration des systèmes informatiques est envisagée et une amélioration des liaisons entre le CRA et la permanence va être mise en place “pour avoir en temps un état réel du remplissement du CRA de Lyon et de ceux des autres régions”. Il va rencontrer les agents du service ce mardi pour discuter avec eux de leurs propositions sur la base du rapport de l'IGA. Le CRA de Saint-Exupéry va aussi faire l’objet “d’une extension” : “Il y a un terrain à côté du CRA prévu pour en construire un autre centre. Il n'y a pas de délais exacts, mais il y aura une nouvelle construction”.

Développement économique et aménagement du territoire

Stéphane Bouillon s'est enfin attardé sur ses autres compétences en tant que préfet de région et préfet du Rhône, dont la compétence économique et l'aménagement du territoire. Deux thématiques où il souhaite s'appuyer “sur les grandes métropoles comme Lyon en les articulant avec les autres territoires. Il faut un développement économique dynamique tout en luttant contre la désertification des territoires.” Sur les dossiers contestés de l'A45 et du Lyon-Turin, le préfet se conformera aux orientations décidées par le gouvernement. Un projet d'A45 qu'il connaît bien en tant qu'ancien préfet de la Loire de 2006 à 2008. Le préfet a aussi fait part de sa volonté de travailler sur l'alimentation et les liens entre producteurs et grandes surfaces. “Je souhaite un dialogue entre tous les acteurs pour faciliter les circuits courts. Il faut que les éleveurs s'organisent dans un territoire pour améliorer la fréquence nécessaire à la grande distribution, mais aussi pour pouvoir avoir plus de poids pour fixer les prix”, a-t-il conclu