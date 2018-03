Rhône : Le calendrier de la grève SNCF

A l'issue d'une réunion entre les quatre principaux syndicats ferroviaires, une grève de la SNCF d'une ampleur inédite a été décidée. Elle se déroulera d'avril à juin, et bloquera le réseau deux jours sur cinq.

@Tristan Paret

Du 3 avril au 28 juin, au total ce sont 36 jours de grèves qui ont été annoncés par les représentants de l'intersyndicale CGT, UNSA, CFDT et SUD. Alors que le gouvernement refuse de faire marche arrière sur la réforme de la SNCF, qui entre autres, remet en cause le statut de cheminot, et décide de forcer le passage en utilisant les ordonnances, les syndicats ont annoncé une mobilisation inédite. "Il fallait sortir du schéma classique de la grève reconductible par période de 24h. Nous serons en grève deux jours sur cinq, pendant trois mois" explique la CGT des cheminots du Rhône. L'organisation, qui confesse que c'est bien la première fois qu'une telle mobilisation se met en route, a largement planifié son mouvement de grève avec les autres syndicats. "On savait qu'on allait partir sur une grève qui allait s'étaler dans le temps. On s'est alignés sur le calendrier du gouvernement" ajoute un syndicaliste. Au-delà du fond, c'est aussi la forme que le gouvernement a choisi pour sa réforme qui passe très mal chez les cheminots. Les ordonnances, déjà, qui sont perçue comme une mise en marche forcée, mais aussi les nombreuses réunions entre élus et syndicalistes, qui selon les militants, n'ont pas servi à grand-chose. "Cela fait vingt fois qu'on se réunit, et cela fait vingt fois qu'on est pas écoutés" déplore la fédération locale de SUD-Rail avant d'ajouter, "Ils n'écoutent pas les propositions et les compromis qu'on est prêts à faire". En attendant, les cheminots se retrouveront à Paris le 22 mars pour une grande manifestation. Le même jour est annoncé une mobilisation de la fonction publique, et de la RATP.

Retrouvez le calendrier des grèves SNCF d'avril à juin, avec en rouge les jours concernés.