Mosquée de Givors : la conférence ne parlait plus de mariage

Le prédicateur polémique, Nader Abou Anas a bien tenu une conférence à la Grande Mosquée de Givors mais il n’a pas été question de mariage ni de femmes. Pour apaiser les esprits, la conférence a été axé sur les thèmes de la paix et de la tolérance.

Des femmes, des enfants, des jeunes et des moins jeunes, de nombreux fidèles de la Grande Mosquée de Givors sont venus assister à une conférence sur le mariage. Mais face à la polémique suscitée par les propos de l’un des intervenants, il sera finalement question de paix et de tolérance. Dans l’impasse du quartier industriel où se trouve l’édifice, il n’y a plus de place pour se garer. Les agents de sécurité envoient les fidèles au fond de l’impasse dans un second parking. Quelques jeunes traînent une dizaine de mètres avant l’entrée de la Mosquée. La sécurité a été “un peu augmentée” notamment après que le groupe Génération Identitaire ait annoncé se rendre dans le sud de Lyon, la conférence étant “ouverte à tous”. L’après-midi s’annonçait sous tension. Mais finalement, personne n’est venu. À la dernière minute les membres de Génération Identitaire Lyon ont envoyé un communiqué pour préciser qu’il ne se rendrait finalement pas à la Grande Mosquée de Givors.

La conférence change de thème

Toute cette semaine, une polémique s’était déclenchée sur fond de conflit entre un imam de la mosquée, Abdelouaheb Bourekhis et le recteur de la mosquée, Nacer Saadia. Le premier reprochant au second d’avoir invité Nader Abou Anas, prédicateur auteur de paroles rétrogrades sur les femmes.

Dans un premier temps, le recteur assurait ne pas être au courant que son invité pouvait tenir de tel propos. Finalement, il semble que la mosquée ait découvert les positions de son invité seulement dans la semaine

Contrairement à l’association d’Aulnay-sous-Bois qui avait annulé la venue du prédicateur en 2016, la Grande Mosquée de Givors a maintenu la rencontre. En revanche, le thème de la conférence a été changé. “Les conférenciers ont décidé de parler de paix et de tolérance. Ce n’est pas nous qui avons décidé ce changement”, se justifie Nacer Saadia, recteur de la mosquée.

Nader Abou Anas a donc parlé pendant la conférence retransmise en direct sur Facebook du repentir et de la tolérance dans l’Islam. Du côté de la mosquée, on se dit très déçu par cette polémique “qui met à bat 20 ans de travail dans les quartiers avec des articles à charge”. La mosquée se désolidarise en tout cas des paroles que Nader Abou Anas a pu prononcé sur le statut des femmes.

À la fin de la conférence, Nader Abou Anas est revenu sur la polémique devant les fidèles de la mosquée : “Je déplore ce qu’a fait l’imam. C’est une calomnie. C’est trop facile de faire trois coupures et de monter des images. Mon engagement est sans faille pour le vivre ensemble dans notre pays. J’ai toujours pris la défense de tout le monde, y compris des femmes”. En somme, malgré la présence de vidéos sur internet, Nader Abou Anas nie porter un jugement rétrograde sur les femmes.