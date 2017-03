Lyon : une projection débat sur la situation des chrétiens d'Irak

Les deux projections-débats propos de la situation des chrétiens d'Irak prévue ce lundi à Lyon accueilleront 250 personnes au cinéma Pathé de Bellecour.

©Mstyslav Chernov Des enfants observent de loin la bataille de Mossoul en novembre 2016

Les combats des forces irakiennes et de la coalition contre l'État islamique sont féroces dans la partie ouest de la ville de Mossoul, cinq mois après le début de l'offensive. Depuis juillet 2014, le jumelage annoncé par le cardinal Barbarin entre les archidiocèses de Lyon et de Mossoul reste particulièrement actif pour organiser des actions humanitaires et un soutien spirituel aux chrétiens d'Irak. Ce lundi à Lyon, la fondation Saint-Irénée organise à ce titre la projection du documentaire de Damien Boyer "Les chrétiens d'Irak : partir ou rester ?" au cinéma Pathé de Bellecour. En décembre 2015, puis en 2016, Damien Boyer s'est rendu au Kurdistan irakien pour rencontrer les populations chrétiennes déplacées dans la plaine de Ninive. Dans son film, il raconte le parcours de ces familles depuis l'arrivée de Daech et jusqu'à la libération des premiers villages. Suite aux deux projections, des débats sont organisés en présence du cardinal Barbarin, du chanteur français Grégory Turpin, ainsi que de Pauline et Jean Bouchayer, deux volontaires envoyés notamment par le diocèse de Lyon pour accompagner des enfants dans l'apprentissage du français dans une école du quartier chrétien d'Erbil au Kurdistan irakien. Les réservations pour les deux séances de cette soirée ciné-débat, à 18 heures et à 20 h 30, sont closes : 250 personnes sont attendues.