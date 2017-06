La grande mosquée de Lyon célèbre la fin du ramadan

La fête religieuse de l'Aïd marque la fin d'un mois de jeûne pour les fidèles musulmans. La prière a débuté au lever du jour ce dimanche à la grande mosquée de Lyon.

DR Grande mosquée de Lyon

La prière de l'Aïd a débuté à 6h45 ce dimanche matin à la grande mosquée de Lyon. Célébrée en présence des membres du CRCM Rhône-Alpes, elle marque la fin du mois de ramadan. "Le 1er jour du mois de Chawal 1438, est officiellement fixé au : Dimanche 25 juin 2017", a annoncé la grande mosquée par voie de communiqué. A cette occasion elle renouvelle ses "vœux, de joie, de paix, de ferveur, de piété, de solidarité et de partage".

"Combattre les semeurs de haine et de violence"

Dans une volonté de dialogue oecuménique, les membres du CRCM adressent "aux autres communautés religieuses de France leur salut fraternel et les assurent de leur volonté d’œuvrer pour favoriser le dialogue et le rapprochement entre (les) différentes communautés dans la paix et le respect des convictions de chacun". Les membres du CRCM en profitent pour prévenir les extrémismes religieux. "Ils appellent tous les hommes épris de justice et de paix à combattre ces semeurs de haine et de violence qui ont ensanglanté encore récemment notre pays".

Le mois de ramadan a été éprouvant pour les musulmans de France cette année du fait des très fortes températures de ces derniers jours. Il aura aussi été marqué par la visite de Gérard Collomb, maire de Lyon et ministre de l'Intérieur, donc des Cultes, à la mosquée de Lyon pour l'iftar, le dîner de rupture du jeûne, du 14 juin. De son côté Emmanuel Macron a été mercredi le premier président de la République depuis Nicolas Sarkozy, il y a dix ans, à participer à l'iftar annuel du CFCM.