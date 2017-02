À Lyon, le prêtre David Gréa va se marier

Le fameux curé de Lyon Centre Sainte-Blandine a demandé à être déchargé de ses fonctions, car il a rencontré une femme.

© Tim Douet

Connu pour ses méthodes modernes de communication (façon hackhaton ou Star Wars) et les concerts pop qu'il organisait, le père David Gréa crée à nouveau l'événement à Lyon : il a annoncé qu'il allait quitter ses fonctions pour se marier. C'est ce que révèle ce dimanche matin Le Progrès : "Dans une lettre publique lue ce dimanche matin lors d'une messe à Lyon par le vicaire général Patrick Rolin, David Gréa, quadragénaire, explique qu'il a rencontré une femme et désire se marier avec elle."

"C’est une tristesse pour moi de ne pas pouvoir terminer l’année avec vous"

Dans cette longue lettre publiée sur le site de son église, il revient sur son parcours et explique sa démarche à ses paroissiens. "Il y a quelques temps, j’ai commencé à construire une relation avec une femme avec laquelle je pense que Dieu m’appelle à vivre. Je découvre une joie insoupçonnée qui me semble dans la continuité de ce que j’ai vécu jusque-là en me donnant corps et âme à votre service. J’ai souhaité être en vérité avec l’Eglise en disant ma joie d’être prêtre et mon désir de me marier. J’en ai donc fait part au cardinal et nous avons évoqué l’idée d’un dialogue avec le pape. Cette rencontre en tête à tête a pu avoir lieu. Il m’a écouté avec bienveillance et a honoré ma démarche d’intégrité. Puis le pape et Mgr Barbarin ont échangé et notre évêque m'a demandé de prendre, dès à présent, un temps de discernement et de recul. C’est une tristesse pour moi de ne pas pouvoir terminer l’année avec vous et j’imagine que vous la partagez. J’aurais aimé vous parler aujourd’hui de vive voix, comme je l’ai fait chaque dimanche."

Le père Arnaud Alibert, aumônier de l'Université catholique de Lyon, remplacera le père Gréa jusqu'à l'été. Un remplaçant devrait être nommé pour septembre.