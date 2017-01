Lyon : Xavier Niel invité de Laurent Wauquiez au Digital Summit

Lundi 30 janvier, à Lyon, aura lieu le Digital Summit 2017 organisé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Xavier Niel, PDG de Illiad Free, y participera.

© Digital Summit Digital Summit 2017

La première édition du Digital Summit de la région Auvergne-Rhône-Alpes se déroulera à Lyon, le 30 janvier prochain, à l'hôtel de région. Ce rendez-vous annuel sera dédié à la filière numérique et à l'innovation technologique. Cette année, l’événement a pour fil conducteur "l'adéquation formations – emplois", "en réponse aux attentes de la filière numérique et plus largement de l'ensemble de l'économie régionale".

De nombreuses personnalités seront présentes

Pour cette première édition, la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est dotée d'un invité de marque : Xavier Niel, PDG de Illiad Free. D'autres personnalités seront également présentes, comme Laurent Solly, directeur Europe de Facebook, ou encore Bruno Bonnel, président de l'EM Lyon, président d'Awabot et fondateur de robopolis.

Une ambition régionale

La région attend "plus de 1000 participants", avec aussi bien des entreprises que des organismes de formation ou des acteurs de l'orientation et de l'emploi. L'ambition de la région Auvergne-Rhône-Alpes est clairement affichée. "Ce sera l’occasion d’affirmer le leadership régional en faveur d’une action concertée et cohérente sur le territoire, clé de la réussite européenne et internationale."

De 09:00 à 17:30, le 30/01, à l'hôtel de région, 1 esplanade François Mitterrand.

Pour s'inscrire, c'est ici