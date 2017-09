Auvergne-Rhône-Alpes labellise 25 sites touristiques emblématiques

La Région veut soutenir et valoriser des sites à forte notoriété nationale ou internationale, ou amenés à rayonner.

Wikipedia creative commons (Alex Brown) Lac d'Annecy

La Région Auvergne-Rhône-Alpes mise sur ses poids lourds pour faire rayonner sa politique touristique. Elle vient de labelliser "sites touristiques emblématiques" 25 lieux incontournables de son vaste territoire, afin de mieux les soutenir et les valoriser. "Des projets touristiques structurants et ambitieux qui seront tout autant des ambassadeurs de la fierté de nos territoires que des références de la qualité du travail entrepris", précise le communiqué de la Région. Qui martèle son désir de développer en priorité la visibilité de ses grands sites attractifs, notamment dans les domaines de la montagne, du thermalisme et de la gastronomie.

Concrètement, ces sites bénéficieront d'un accompagnement accru pour leurs "actions de promotion, communication et professionnalisation". Mais surtout, "la Région soutiendra financièrement ceux qui s’engagent et investissent dans un projet de réhabilitation, d’extension, de création ou encore de repositionnement de leur stratégie touristique". Et d'avancer un montant maximum de 2 millions d'euros en investissement par site.

La liste des 25 sites

Les sites retenus comme emblématiques sont de nature variée : sites naturels, parcs thématiques, château, patrimoine historique ou religieux... À noter qu'à Lyon, seule la basilique de Fourvière a été retenue. Et que, outre Chamonix et Le Lioran choisis pour leurs activités de montagne, un seul site a été retenu en tant que commune : Le Puy-en-Velay, dont Laurent Wauquiez fut maire.

Voici la liste complète, ainsi que la carte réalisée par la Région.

1. L’Aventure Michelin

2. La Basilique de Fourvière

3. La Caverne du Pont d’Arc

4. Les Caves de la Chartreuse

5. La Chaîne des Puys et la faille de la Limagne

6. Chamonix-Mont-Blanc

7. Le Château de Grignan

8. Une Cité consacrée à la Gastronomie de Valence

9. La Combe d’Arc

10. Le site Le Corbusier à Firminy

11. Le Geopark du Beaujolais

12. Le Grand Site de l’Aven d'Orgnac

13. Le Lac d’Annecy

14. Le Lac du Bourget

15. Le Lioran

16. Le PAL

17. Le Palais Idéal du Facteur Cheval

18. Le Parc des Oiseaux

19. Le Petit Pays

20. Les Ponts de la Caille

21. Le Puy-en-Velay

22. Le téléphérique et la Bastille de Genoble

23. Le train de La Mure

24. Le Volcan de Lemptégy

25. Vulcania