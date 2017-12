Auvergne-Rhône-Alpes, la 2e région la plus peuplée de France

Dynamique, attrayante mais aussi en croissance démographique, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la 2e plus peuplée de France selon une étude publiée par l'Insee.

© Insee Auvergne-Rhône-Alpes Graphique de la croissance démographique en Auvergne-Rhône-Alpes entre 2010 et 2015

Depuis la transformation des régions, la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes compte deux métropoles, qui attirent et concentrent une grande partie de la population. La métropole de Lyon est la 3e métropole de France la plus peuplée, après le Grand Paris et Aix-Marseille-Provence. Entre 2010 et 2015, la métropole a connu une croissance démographique de 1,1 % avec près de 1,4 million d'habitants en 2014. Mais dans l'étude publiée par l'Insee, c'est l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est examinée. Au 1er janvier 2015, l'Insee comptait 7 877 700 habitants sur l'ensemble de la région, ce qui en fait la 2e région la plus peuplée de France.

Sur 12 départements, seuls 2 connaissent une baisse de population

Selon l'Insee, c'est aussi bien grâce au solde naturel (nombre de naissances par rapport aux décès) qu'au solde migratoire que la région Auvergne-Rhône-Alpes connaît une croissance démographique importante. Sur les douze départements qui la composent, seuls deux ont connu des baisses de population entre 2010 et 2015. Le Cantal et l'Allier ont respectivement des taux de croissance de -0,3 % et -0,1 %. À l'inverse, le département de Haute-Savoie est le plus dynamique de France, avec une croissance démographique de 1,5 %, qui s'explique par une attractivité très forte. En Haute-Savoie, le solde est deux fois plus important que celui de la région, plus de 0,6 %.