Auvergne-Rhône-Alpes : 9,5 millions d’habitants prévus en 2050

Ce jeudi, l’INSEE Auvergne-Rhône-Alpes vient de publier un rapport concernant les projections de population régionales à l’horizon 2050.

© Pierre-Antoine Pluquet

Le constat est simple, d’ici 2050 toutes les régions devraient connaître un accroissement de leur population. Aux vues des tendances récentes d'évolutions de fécondité, de mortalité et de migrations, la région devrait compter 9,5 millions d’habitants si le développement se poursuivait tel quel. L’INSEE rappelle tout de même que la croissance démographique d’Auvergne-Rhône-Alpes serait plus importante que celle nationale. “ La région contribuerait à 22 % de la croissance démographique nationale, alors qu'elle ne pèse que 12 % de sa population”, précise l’institut.

Une région jeune et attractive

La région connaît une attractivité particulièrement favorable chez les 25-55 ans. Une situation quelque peu atypique en comparaison des autres régions françaises. À l’avenir, les départements jeunes et urbains du Rhône, de l'Isère et du Puy-de-Dôme auraient une croissance démographique supérieure à la moyenne régionale. La Savoie, la Drôme et l'Ardèche connaîtraient des évolutions similaires. Mais dans ces départements, le vieillissement de la population y serait plus prononcé. Cependant, du fait d’un déficit naturel prononcé, la Loire, en Haute-Loire, dans l'Allier et le Cantal devraient connaître une dynamique légèrement moins favorable.