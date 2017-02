Que faire pour la Saint-Valentin à Lyon ?

Pour ceux qui ne sont pas encore au courant : le 14 février approche. Un moment de stress pour de nombreux couples qui cherchent une idée lumineuse pour enflammer cette journée des amoureux. Heureusement, quelques salles lyonnaises ont organisé des évènements pour apporter nouveauté et émerveillement à votre soirée de la Saint-Valentin.

Vadim Serandon Hélène Pierre, Marie-Aude Christianne, Joséphine Caraballo dans Petit traité d'éducation lubrique, une pièce de théâtre réalisée par Lydie Salvayre

Compilation humoristique : une soirée deux pièces

Le théâtre de Lulu sur la Colline propose une soirée humour avec deux pièces : une pour l’apéro et l’autre pour le repas. «Poupée gonflante», réalisé par Steve Tebotse et Bill Onatchide commence sur un cadeau offert pour la Saint-Valentin : une poupée gonflable pour aborder la relation à deux. La seconde, Nozobinjob de Carole Benhamou aborde la difficile équation qu’est l’amour.

«Poupée gonflante» : 19h30 à partir de 11 € - Nozobinjob : 21h00 à partir de 11 €

Une relation à l’envers

Le Mariage nuit gravement à la santé chez la comédie de l’Odéon. Élodie Wallace prend le rôle de Sophie, la business woman du couple et Pierre Léandri de Romain, l’homme au foyer. Une situation qui risque de ne pas plaire à la belle-mère Micheline du Puy Montbrun venu pour marier son fils.

21h30 - Tarif : 25 € avec dîner compris

Un petit cours d’éducation sexuelle purement lubrique

Blasée des grands débats sur le mariage, Lydie Salvayre préfère parler d’ébats sexuels. Dans ce petit traité d’éducation lubrique, l’auteur discute sur la complexité sexuelle en toute lubricité. Les trois comédiennes, Hélène Pierre, Marie-Aude Christianne, Joséphine Caraballo s’installent en véritables conférencières pour parler d’énergie sexuelle sans tabou. Un rendez-vous érotique au théâtre Astrée, à l’université Lyon 1.

19h19 - différents tarifs : gratuit à 12 €

La Femme est le Meilleur Ami de l’Homme

Les hommes ont beau se le cacher : une femme peut bouleverser leur vie. En tout cas pour Victor, c’est l’effet d’un tsunami qui débarque chez lui. De quoi rire pendant une heure au Café-théâtre le Rideau rouge à la Croix-Rousse.

19h45 - Tarif : 20 €

La fille sur la banquette arrière

Voyage direction New York. En 1950, Ronald Carmichaël vient de perdre son collaborateur le jour de son mariage, qui sera remplacé par … Pénélope Craddock, une femme myope, institutrice à l’écriture talentueuse. À quoi cette collaboration va-t-elle mener ? La réponse à cette comédie de Bernard Slade se trouve théâtre Tête d’Or.

20h30 - différents tarifs : 28 à 45 €

Pour une Saint-Valentin sans Valentin

Tous les célibataires, lâchez la boîte de chocolat et la bouteille de vin, venez plutôt rire devant «Nous les hommes». David Pagliaroli joué par Didier Nathan se retrouve largué par sa femme et reste persuadé d’une fatalité : l’entente d’un couple est possible seulement si l’un des deux se reconnaît vaincu. Mise en scène par Stéphane Cosez, ce one man show se passe chez Les Tontons flingueurs dans Lyon 1er.

19h45 - Tarif : 18 €

Soirées cinéma : Food, movie and love

Le Comoedia fait plaisir aux couples cinéphiles en leur consacrant une formule spéciale Saint-Valentin : vous pouvez venir manger et après visionner un film. Plusieurs formules sont possibles.

Est organisée une soirée indienne jusque dans les assiettes avec un menu qui colle à la thématique. L’association culturelle de danse Les Perles de l’Inde fera en première partie, une démonstration de danse bollywoodienne. Le collectif cinématographique spécialiste de la culture indienne prendra le relais et diffusera le film en deuxième partie. Dear Zindagi montre le personnage de Kaira qui rêve de devenir chef opérateur cinéma, mais ses projets vont être bouleversés par sa rencontre avec Jug.

À partir de 19h00 - Film à 20H00 - Tarif : 27,50 € repas + film

L’autre formule consiste à un repas avec film au choix. La comédie Une Histoire Américaine de Armel Hostiou aborde l’obsession amoureuse en tout cas celle de Vincent qui suit Barbara jusqu’à New York pour la reconquérir.

Pour les anti-romantismes, le second film ne parle pas d’amour. L’enquête réalisée par Vincent Garenq est un thriller qui envoie aux années 2001 dans l’affaire Clearstream. Le journaliste Denis Robert, rejoint par le juge Van Ruymbeke, accuse la société de recourir à un système de comptes non publiés pour faire du blanchiment d’argent.

À partir de 19h30 ) Film à 21h30 - Tarif : 30€ (25€ le repas + 5€ la place de cinéma)

Un rendez-vous pour faire valser les amoureux

Le Quatuor Debussy et Pascal Contet, l’un des grands accordéonistes français orchestrent spécialement pour les amoureux, la Valentino Suite. Cette somptueuse soirée argentine mêle rythmique du tango et oeuvres contemporaines. Après le concert, l’association Tango de Soie organise une milonga, un bal où l’on peut danser le tango.

21h00 au Théâtre de la Croix-Rousse - Tarif : 5 à 26 € la place