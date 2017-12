Publicités éphémères, elles arrivent sur les trottoirs de Lyon !

Prisées des jeunes, les publicités éphémères arrivent de manière officielle à Lyon. Depuis lundi et pour un an et demi, elles sont testées dans trois villes de France : Bordeaux, Nantes et Lyon.

“clean tag” de campagne (municipales de 2014 à Villeurbanne) / effacé par la mairie (à droite).

Discrètes, éphémères et surtout moins polluantes, les publicités arrivent enfin sur les trottoirs de la ville de Lyon. Un décret publié dimanche soir au Journal Officiel concerne les villes de Nantes, Bordeaux ainsi que la capitale des Gaules, qui pourront pendant un an et demi tester ce nouveau concept. Grâce à des pochoirs, des solutions aqueuses ou biodégradables, il sera désormais possible de faire sa publicité sur le sol. Une phase de test pour l'instant puisque cette expérimentation "déroge à plusieurs règles du Code de la route et du Code de l’environnement [qui] interdisent d’apposer des marquages publicitaires sur les trottoirs", précise le décret.

Quelques restrictions malgré tout

Si les publicités éphémères sont désormais autorisées, il faudra tout de même respecter quelques règles : pas plus de 2,5 m² de surface et une présence qui n'excède pas dix jours. Elles devront également être espacées les unes des autres d'au moins 80 mètres. En phase d'expérimentation pour l'instant, des contrôles seront effectués tous les six mois pour veiller à ce que ces publicités ne mettent pas en danger les piétons, les cyclistes ou les automobilistes. Comme le souligne le décret, les trois ministères chargés de ce test peuvent, "en fonction des circonstances [...] à tout moment, par arrêté conjoint, suspendre l’expérimentation, ou y mettre un terme”. Un bilan devra également être dressé pour recenser tous les commerçants ayant eu recours à ces publicités.