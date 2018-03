Prise d’otages à Trèbes : Collomb annule sa visite de la Foire de Lyon

En visite à Lyon ce vendredi Gérard Collomb a annulé l'inauguration et la visite de la foire de Lyon pour se rendre à Trèbes de l'Aude où une prise d'otage est en cours dans un supermarché.

© Xavier LEOTY / AFP Gérard Collomb lors de l’inauguration d’un nouveau commissariat à La Rochelle

Le ministre de l'Intérieur était en visite à l’école Nationale Supérieure de la Police à Saint-Cyr-au-Mont-d’or quand il a appris la nouvelle. Sur place un point de situation en visioconférence avec les forces de sécurité a été organisé avant que l'ancien maire de Lyon annonce qu'il se rendait sur place. Une prise d’otage est actuellement en cours à Trèbes dans l’Aude. Un homme armé se réclamant de Daesh a pris en otage des personnes dans un supermarché et blessé par balle un CRS dans la matinée. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a qualifié la situation de "sérieuse".

Gérard Collomb évite une nouvelle polémique

Le ministre d’État devait visiter cet après-midi la foire de Lyon et y prononcer un discours. Les événements actuels semblent compromettre ce déplacement. Le maire de Lyon évite ainsi une nouvelle polémique comme ce fut le cas en septembre dernier où il avait préféré se rendre au Vœu des échevins à Lyon un vendredi et à un forum des associations du 1er et du 3e arrondissement le samedi plutôt qu'aux Antilles qui venaient d'être gravement touchées par un ouragan.