Premier week-end de vacances et premiers bouchons

Pour ce premier week-end de vacances scolaires, la circulation sera dense sur les axes en direction du sud ou des régions côtières françaises.

©Tim Douet

Dans le sens des départs, Bison futé annonce un vendredi rouge en Ile-de-France et orange pour le reste du pays. Evitez de quitter les grandes métropoles entre 16 et 20 heures ou d’emprunter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 10 à 19 heures.

Samedi, le rouge s’étendra à l’ensemble de la France : l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc sera dense entre 11 et 14 heures, tout comme le trafic sur l’A8 et l’A52 vers Aix-en-Provence, de 10 à 13 heures. Dimanche, seule la région Rhône-Alpes restera orange.

Dans le sens des retours, le week-end s’annonce vert même si Bison futé conseille d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange, de 9 à 18 heures.