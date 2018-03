Pourquoi louer un bateau dans le Var ?

CONTENU SPONSORISÉ. Le Var, département français situé sur la côte d’Azur, accueille chaque année plus de 9 millions de touristes. Sa gastronomie, ses vignobles, ses paysages uniques ainsi que ses nombreuses îles et presqu’îles de rêve en font une destination privilégiée de France. La douceur du climat dont jouit la région séduit chaque année de nombreux visiteurs.

Un moyen plaisant de découvrir la région du Var est à bord d’un bateau de location. Depuis la mer, on découvre la côte depuis une toute nouvelle perspective et cela permet ainsi d’explorer les nombreux trésors qu’abrite la côte varoise.

En France on trouve un large choix de bateaux tels que des voiliers, des catamarans, des yachts, des goélettes et des bateaux à moteurs. Nautal, plateforme et comparateur en ligne de location de bateau, présente sur le marché français depuis 4 ans, fait figure de référence dans le secteur nautique. Sont référencés sur son site plus de 17 500 bateaux dans le monde dont 500 dans le Var.

Selon les goûts et envies de chacun, seul, en famille, en couple ou entre amis, chaque bateau offre un confort et des options différentes.

La location d’un voilier ou d’un catamaran par exemple sera parfait pour partir à la découverte des sublimes îles d’Or. Une fois à bord du bateau, il ne reste plus qu’à hisser les voiles et cap sur ces trois îles: Porquerolles, Le Levant et Port Cros. Les plages paradisiaques, le calme de la mer, sa couleur bleu turquoise et les paysages sauvages qui les composent font de ces îles un havre de paix et séduisent toujours plus de visiteurs. Le temps y semble suspendu, comme figé. Un décor de carte postale bercé par le chant des cigales. Pas de doutes, les îles d'Or sont un petit coin de paradis, au milieu de la Méditerranée. Bien sûr, les locations de bateaux à moteurs (hord-bord ou semi-rigide), sont aussi possibles pour une journée de détente sur l’eau !

Autre destination incontournable: La presqu'île de Giens. Moins connue que les îles d'Or mais pas moins agréable, cette presqu'île est un lieu à part. Ses petites criques paradisiaques et sa côte préservée présentent un tout autre aspect de la Côte d’Azur, plus calme. Pour les marcheurs, de magnifiques sentiers de randonnées mènent jusqu'à l'authentique village de Giens. On y a une vue imprenable sur la presqu'île, la ville et le port de Hyères, les îles d'Or et l'immensité de la Méditerranée.

Au départ des ports de Fréjus et Saint-Tropez, on profitera d’une navigation au large la rade d’Agay. C’est un endroit très agréable pour profiter d’un moment de calme à bord d’un voilier, d’un yacht, d’un catamaran ou d’un bateau à moteur. Les alentours d’Agay regorgent de calanques et de petites criques aux mouillages sublimes.

Bandol et son vignoble, Toulon et son célèbre port militaire et Saint-Mandrier-Sur-Mer, petit village authentique du Var, sont aussi des jolies destinations à explorer depuis la mer.

En plus de ses magnifiques paysages, le Var bénéficie d’un climat agréable et d’un ensoleillement maximum tout au long de l’année. Toulon est d’ailleurs la ville de France la plus ensoleillée. En été, les températures ne descendent jamais en dessous de 23ºC. C’est donc une excellente période pour louer un bateau. Les hivers sont quant à eux plus frais mais restent doux. La température de l’eau oscille entre 13°C et 22°C.