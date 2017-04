Pierre-Bénite : l’école buissonnière façon Espérance Banlieues

Soutenir les élèves des banlieues en décrochage scolaire et lutter contre les tensions communautaires. C’est ce que propose l’école Espérance Banlieues de Pierre-Bénite, entre enseignement traditionnel et méthodes alternatives.

©Tim Douet

À Pierre-Bénite, au cœur de la cité de Haute-Roche, un quartier classé en zone prioritaire dans le cadre de la politique de la ville, avec ses terrains vagues et ses barres d’immeubles, la scène détonne. Comme tous les matins de la semaine, Andréa, Erwan, Grégoire, Seije, Haydar, Lobna, Zayd, Téau, Chloé, Eskander, Aziz, Célia, Nada, Clara, Claes, Kenny et Oweisse assistent au lever du drapeau français et entonnent La Marseillaise.

Les dix-sept élèves de CP, CE1 et CE2 arborent leur uniforme : un sweat mauve pour les filles, vert pour les garçons. C’est le moment fort de la journée de cette école hors contrat, “aconfessionnelle”, destinée aux enfants des banlieues en échec scolaire. Gérée par une association, elle ne peut pas toucher d’argent public.

