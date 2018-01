Paul Bocuse est décédé

Jérôme Bocuse a annoncé samedi 20 janvier à Lyon Capitale que son père, Paul, était mort.

© Tim Douet Paul Bocuse, en janvier 2015, à l’Auberge du pont de Collonges.

Des Etats-Unis, où il réside, Jérome Bocuse a confirmé à Lyon Capitale que son père, le cuisinier trois-étoiles Michelin Paul Bocuse, était mort.

Les rumeurs couraient à son sujet sur les réseaux sociaux sans que personne en confirme l'information de manière officielle.

C'est son fils, Jérôme, joint par Lyon Capitale, qui a confirmé que son père était décédé.

L'association Les Toques blanches lyonnaises, dont Paul Bocuse était membre, lui a évidemment rendu hommage. "C'est avec une immense tristesse que nous apprenons le décès de Mr Paul Bocuse, écrit l'association. Nous pensons tout d'abord à sa famille, ses proches ainsi qu'à tous les nombreux acteurs de la gastronomie que cet homme incroyable a inspiré. Notre respect éternel Mr Paul..."

"Notre capitaine s'est éteint"

Un peu plus tard dans l'après-midi, c'est la famille de Paul Bocuse qui s'est exprimée par voie de communiqué, confirmant la triste nouvelle. "Notre "capitaine" s’est éteint ce 20 janvier à 10h, à l’aube de ses 92 ans, écrivent Raymonde Bocuse, Françoise Bocuse-Bernachon et Jérôme Bocuse. Bien plus qu’un père et un époux, c’est un homme de cœur, un père spirituel, une figure emblématique de la gastronomie mondiale, et un porte-drapeau tricolore qui s’en est allé".

"Monsieur Paul aimait la vie, le partage, la transmission, et son équipage. Ces mêmes valeurs continueront de nous inspirer pour toujours", écrivent les proches de Paul Bocuse.

Plus d'infos à suivre.

