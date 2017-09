Ouragan Irma : des Lyonnais inquiets pour leurs proches

Sur les réseaux sociaux, de nombreux Lyonnais partagent des images de leurs proches en espérant avoir de leurs nouvelles après de passage dévastateur de l'ouragan Irma aux Antilles.

©Lionel CHAMOISEAU / AFP Sur l'île de Saint-Martin après le passage de l'ouragan Irma

Après avoir posté plusieurs posts inquiets sur Facebook, Laetitia est soulagée. Elle a finalement réussi à avoir des nouvelles de son fils, qui travaillait sur un chantier à Saint-Barthélémy. "FIN DE L'ALERTE ..... Laurent va bien. Choqué mais bien. Merci à vous tous" écrit-elle sur son mur. Pour d'autres, les nouvelles tardent à venir. "L'ensemble des équipements publics a été détruit, l'électricité et l'eau n'arrivaient plus", annonçait Gérard Collomb hier matin à propos des deux îles françaises : Saint-Martin et Saint-Barthélémy, ravagées par l'ouragan Irma. Le réseau de communication détruit, il est encore très difficile d'établir des communications à distance. Ainsi, Karine est toujours sans nouvelles de sa tante. Elle publie sur différents sites sa photo en utilisant ces mots : "une bouteille à la mer". C'est aussi sur les réseaux sociaux que la solidarité s'organise. La ville de Lyon a notamment été interpellée sur Twitter pour savoir si la municipalité comptait organiser une collecte de vêtements et de denrées à envoyer sur place.