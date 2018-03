Où fêter la Saint-Patrick 2018 à Lyon ?

La capitale des Gaules deviendra celle du trèfle ce 17 mars, alors que les rues devraient se parer de vert dès le début d'après-midi. Petit tour d'horizon des lieux ont l'ambiance s'annonce la plus festive.

FRANCOIS NASCIMBENI / AFP Supporters irlandais à la fanzone de Lille le 22 juin 2016

Que les inconditionnels de l'OL se rassurent, point de complot stéphanois. Ces verts sont irlandais... et leur verres bien remplis. Célébrée depuis plus de 1000 ans, la Saint-Patrick, hommage au saint patron évangélisateur de l'Irlande, devrait encore battre son plein dans les pubs lyonnais en 2018. D'autant que les planètes semblent particulièrement alignées cette année, avec un hommage climatique aux contrées celtiques et la perspective d'un exploit sportif en milieu d'après-midi - les rugbymens au trèfle ayant l'opportunité de réaliser le Grand Chelem dans le tournoi des VI Nations. Autant dire que le Vieux-Lyon n'a pas fini de vibrer ce samedi. Le passage des Irlandais à Lyon pendant l'Euro 2016, avait donné une idée de leur capacité festive.

Le Vieux-Lyon, épicentre verte

Dès lors se pose une question centrale : où déguster (avec modération) son irish-coffee, son whisky ou sa pinte de bière ? Si les tavernes ne manquent pas, elles déborderont certainement de monde dès le début de soirée. Alors autant fixer son choix à l'avance pour ceux qui ne sont pas fans des déambulations nocturnes. Il y a évidemment les nombreux pub du Vieux-Lyon du célèbre Wallace au typique Kelly's, sans oublier l'intimiste Smoking Dog. Rue Octavio Mey, le nouveau Beer o' Clock et son concept particulier, le Ninkasi et l'Elephant Castle offrent une première halte avant de se diriger vers la rue Lainerie, la place du Change et la rue Saint-Jean. A l'autre bout du Vieux-Lyon, le quartier Saint-Georges recèle aussi de quelques adresses, comme le Johnny Walsh ou le Mouss'tache.

Des concerts de musique celtique

Sur la Presqu'île le 405 et son pendant estampillé "bière locale", le 405 bis, ainsi que le Dam's de la place Sathonay et le Hopstore rue de la Martinière, ou plus simplement les bars de la place des Terreaux célèbreront l'événement. Le Shamrock de la rue Sainte-Catherine et le Kings Arthur de la rue Mercière viennent compléter cette liste bien loin d'être exhaustive. Côté musique, le Beer Fest "Special St Patrick" - Lyon, propose un événement à l'Espace Bourbonnais dans le 9e arrondissement. Un concert de musique celtique est également organisé à la MJC de Villeurbanne.