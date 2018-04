Neuville : la Fête du 1er mai annulée après l'accident de manège

Après l'accident de manège mortel qui a eu lieu samedi à Neuville-sur-Saône, la mairie a décidé d'annuler la Fête du 1er mai.

Capture écran Google streetview La Saône à Neuville-sur-Saône

Après l'accident de manège, qui a coûté la vie à un père de famille et grièvement blessé un enfant, la mairie de Neuville-sur-Saone a annoncé l'annulation de la Fête du 1er mai "qui réunit chaque année, et ce depuis le Moyen-Age, plusieurs centaines d'exposants et de forains venant de toute la France". Une cérémonie de recueillement aura lieu ce mardi à 18h place Jean-Christophe à Neuville en présence du maire et de l'ensemble des élus.

Comme nous l'écrivions ce lundi, le propriétaire du manège dans lequel est survenu l'accident mortel à Neuville-sur-Saône a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé, blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui. Les enquêteurs auraient constaté un grand nombre de problèmes mécaniques et des défauts d'entretien du manège. La nacelle dans laquelle était le père ne comportait que deux ceintures pour trois personnes. Pour rappel, un homme de 40 ans a perdu la vie après qu'une des nacelles suspendues au bras articulé du manège a violemment percuté le sol ce samedi en fin d'après-midi. Un enfant de 8 ans accompagné de sa mère a été transporté à l'hôpital femme-mère enfant "en état d'urgence relative". Les jours de ce dernier ne seraient plus en danger.