Naissance de quatre chats du désert au Zoo de Lyon

Depuis un mois, le Zoo de Lyon s'occupe de quatre nouveaux petits pensionnaires. Trois mâles et une femelle chat des sables sont nés dans l'enceinte du Zoo, une espèce qui n'existe pas en Europe.

© DR

Le mois dernier, le Zoo du Parc de la Tête d'Or a vu naître quatre petits chats des sables. Le zoo gardait déjà le père depuis 2016, venu tout droit des Émirats Arabes Unis, mais n'a reçu que très récemment la mère, arrivée fin 2017. De visu, difficile de distinguer les quatre chats du désert du Zoo de Lyon de leurs cousins occidentaux. Ils font peu ou prou la même taille, et on retrouve leur pelage couleur sable chez certains de nos chats domestiques. Pourtant, un expert vous dira qu'il suffit d'observer la forme de leur crâne, triangulaire, pour les différencier. L'espèce vit dans les zones désertiques du Sahara, de la péninsule Arabe et d'Asie centrale. Son comportement, plutôt discret et nocturne, reste mal connu des scientifiques. En Europe, ils ne sont représentés que dans 21 zoos. Les nouveaux locataires de la Tête d'Or ont été temporairement séparés de leur mère pour des raisons médicales, et font désormais leurs premiers pas à l'extérieur.