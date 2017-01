Vigilance verglas levée sur Lyon, la neige attendue mardi

Comme prévu, Météo France a levé sa vigilance orange neige et verglas sur le Rhône à la mi-journée.

Benjamin Roure

Qui a dit que les prévisionnistes se trompaient tout le temps ? Aujourd'hui, Météo France avait annoncé la fin de l'épisode neige et verglas sur la région lyonnaise vers midi, et cela fut le cas. L'organisme avait prévu un ciel gris, mais un joli soleil vient éclairer la ville ce dimanche après-midi. Dans ce sens-là, on ne va pas s'en plaindre.

Mais attention, l'hiver continue ! En effet, si la journée de lundi s'annonce maussade, il est fort probable que la neige tombe mardi, au petit matin, avant d'être chassée par la pluie.