Vigilance neige : la métropole de Lyon prend les devants

Alors que les premiers flocons sont tombés cette nuit, la métropole de Lyon annonce les mesures prises pour prévenir des chutes de neige. Du 6 novembre au 12 mars, les équipes du Grand Lyon "seront présentes 24h/24 pour éviter toutes les complications dues à la neige".

La neige, or blanc pour les stations de ski, mais plus dérangeante pour les villes. Troubles de la circulation, accidents, autant d’événements que la métropole de Lyon préfère éviter. Depuis le 6 novembre, ce sont quelque 450 agents et 500 agents d'entretien en soutien, qui sont prêts à parer aux éventuels troubles engendrés par la neige. La métropole a préparé sa traditionnelle bouillie de sel, pour déneiger les voies instantanément et éviter qu'elles ne gèlent. Les 6 000 kilomètres de voies de la métropole sont découpés en trois niveaux, relatifs à l'affluence de monde sur ses routes : les axes les plus utilisés seront déneigés en priorité, pour éviter les effets de bouchons et de retard.

Utiliser les transports en commun

Dans son communiqué de presse, la métropole souligne : "Les moyens existants n’en demeurent pas moins inférieurs à ceux d’une station de ski et la météorologie n’est pas une science exacte." Malgré d'importants dispositifs mis en œuvre, elle appelle les citoyens à faire preuve de vigilance, à s'informer et à agir en conséquence de la météo. Premier conseil : utiliser les transports en commun les jours de neige. Pour ceux qui ne peuvent pas se passer de leur voiture, prévoir des pneus neige ou des chaînes dans les cas les plus extrêmes. La métropole recommande également de prévoir des temps de trajet plus longs que la normale. Sur les panneaux d'affichage du Grand Lyon seront relayées les informations relatives à la météo, par le bais de code couleur :

Jaune : circulation normale

Orange : circulation délicate

Rouge : circulation difficile

Noir : circulation impossible

Participer au dispositif vigilance neige

Pour éviter les soucis de débordement de la situation, quelques gestes simples pour chaque citoyen. Chacun est invité à déneiger devant chez lui, sur les parties privées, pour permettre à tous de circuler sans danger sur les trottoirs. Inutile également d'appeler les pompiers, dont le rôle n'est pas de déneiger, mais d'intervenir en cas d'accident ou de blessure. En revanche, un numéro sera ouvert tous les jours de chutes de neige, de 5h à 22h, pour pouvoir être informé en temps réel des opérations.

La métropole incite tous les citoyens à s'informer sur les sites onlymoov.com (0800 153 050, appel gratuit) et tcl.com (04 26 10 12 12, coût d'un appel local), et grâce au standard neige : 04 78 95 88 44