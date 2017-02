Trafic routier : des bouchons de Lyon à Chambéry

Premier week-end des vacances d'hiver pour la zone de Lyon : un des pires samedi sur les routes de la saison.

Comme prévu par Bison Futé, les routes vers les stations de sport d'hiver sont de plus en plus chargées, ce samedi 18 février, classé noir en Auvergne-Rhône-Alpes. On compte déjà 25 km de bouchon sur l'A43 à la sortie de Lyon, en direction de Chambéry, avec une circulation en accordéon dès le secteur d'Heyrieux. La suite du trajet est dans la même ligne, avec des bouchons après la Tour du Pin et en arrivant sur Chambéry.

Pire encore, et annonciateur de difficultés continues, un gros bouchon s'est formé au péage La Boisse, sur l'A432 permettant de rejoindre l'A43 depuis l'A42, au nord-est de Lyon.

Le trafic est aussi ralenti sur l'A40 dans l'Ain, sur l'axe Mâcon-Chamonix.

Bison Futé

Bison Futé déconseille de prendre la route jusqu'à 18 heures en direction des stations de ski.