Savoie : habitations et routes menacées par les avalanches

Le département de la Savoie a été placé en vigilance rouge par Météo France. Les avalanches pourraient toucher des habitations et des routes.

©AFP Avalanche

En raison de chutes de neige "exceptionnelles" à prévoir cette nuit, le département de la Savoie a été placé en vigilance rouge par Météo France. "Le risque d‘avalanche est très fort (niveau 5 sur l‘échelle européenne), sur la Haute Maurienne, le sud de la Haute Tarentaise, l'est du Queyras et le massif du Thabor. Il est fort (niveau 4) sur le Mercantour. En Savoie sur massifs de Haute Maurienne (surtout les secteurs de Bonneval, Bessans) et du Sud de la Haute Tarentaise (secteurs Val d'Isère, Tignes), de nombreuses et grosses avalanches de neige poudreuse sont à attendre en soirée de ce lundi pendant les chutes de neige les plus intenses. Plus haut que 1800 m environ, certaines d'entre elles pourraient suivre des trajectoires inhabituelles et toucher des routes ou habitations. Le risque d'avalanche diminuera nettement en fin de nuit", a écrit Météo France.

Ce genre de conditions se produiraient seulement "une fois tous les trente ans", poursuit l'agence de météorologie. Dans ces zones, il est conseillé d'éviter, sauf urgence, tout déplacement sur les secteurs routiers d'altitude. "Une vigilance absolue s'impose !", insiste Météo France. La fin de phénomène est prévue pour ce mardi 09 janvier à 10h00.