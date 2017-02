Météo du vendredi 10 février : retour du soleil à Lyon

Retour du soleil ce vendredi à Lyon où de belles éclaircies vont apparaître.

Benjamin Roure

Après la grisaille de ce début de semaine, le soleil va faire son retour ce vendredi à Lyon. À partir de 10 heures et jusqu'au soir, de belles éclaircies devraient apparaître dans le ciel de la ville. Côté températures, il fera 4°C à 10h, 7°C à 13h et 10°C au plus fort de la journée.

On respire à Lyon

La qualité de l'air est considérée comme "bonne". L'indice ce vendredi est de 47/100, d'après Atmo. De quoi respirer un peu après l'épisode de pollution.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.