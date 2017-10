Météo du 9 octobre : lundi au soleil à Lyon

Ce lundi, Météo France prévoit du beau temps et des températures au-dessus des normales de saison à Lyon.

Benjamin Roure

Après un week-end agréable, la période de beau temps va continuer à Lyon ce lundi. Les quelques nuages en matinée vont peu à peu en partie disparaître pour laisser place à de belles éclaircies tout au long de la journée. Un premier jour de la semaine qui va donner le ton d'une semaine qui s'annonce radieuse. Côté températures, elles seront au-dessus des normales de saison ce lundi avec 20°C au plus fort de la journée. Dans la nuit, le mercure tombera à 10°C. Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste "bonne" à Lyon et obtient une note de 36/100*.

* Rappel : plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.