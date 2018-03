Météo du 9 mars : nuages, vent et éclaircies à Lyon

De belles éclaircies vont illuminer Lyon ce vendredi. Elles seront accompagnées d'un vent constant et de températures agréables.

Benjamin Roure

Les nuages matinaux vont peu à peu s'écarter ce vendredi pour laisser place à de belles éclaircies à partir de 10h. Des éclaircies qui devraient tenir tout au long de la journée. Une journée marquée par un vent pas très fort, mais continu, qui soufflera entre 45 km/h et 55 km/h en provenance du sud. Dans la nuit, quelques averses de pluies pourraient tomber entre 1h et 7h du matin. Côté températures, il fera un maximum de 16°C et un minimum de 10°C aujourd'hui. Concernant la qualité de l'air, elle sera considérée comme "bonne", Atmo Auvergne-Rhône Alpes lui attribue une note de 38/100, 0 étant une qualité irréprochable, 100 exécrable.