Météo du 9 juillet à Lyon : rares averses et risque d'orages

L'alerte orange a été levée pour marquer la fin de l'épisode caniculaire. Mais le temps restera assez lourd avec un risque d'orages cet après-midi.

©Mathilde Régis Vue de Lyon sur le pont de l'Université

Passer au-dessus de la barre des 30 degrés n'est pas d'actualité ce dimanche. Les Lyonnais seront toute la journée sous les nuages, avec des températures prévues entre 24 et 26 degrés ce matin et la possibilité d'être surpris par de rares averses dès ce matin. Le temps continuera de se couvrir dans l'après-midi : Météo France prévoit un risque d'orages entre 14 heures et 17 heures, sous des températures qui attendront 29 degrés. De rares averses devraient prendre le relai ensuite, à partir de 17 heures pour se poursuivre dans la soirée. Selon Météo Lyon, le risque de pluie est évalué à 30%. Toute la journée, le vent du Sud sera soutenu et pourrait souffler en rafales jusqu'à 85 km/h pendant l'épisode orageux prévu cet après-midi. Par rapport à la journée d'hier, la qualité de l'air s'améliore dans l'agglomération. Elle reste cependant "moyenne" selon Air Rhône-Alpes, qui lui attribue une note de 57/100.