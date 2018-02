Météo du 9 février : de la neige attendue en soirée à Lyon

Après de nombreuses éclaircies en journée, Météo France prévoit de la neige à partir de 19h à Lyon ce vendredi.

Benjamin Roure

Les quelques éclaircies matinales en journée ce vendredi vont laisser rapidement place à un retour des chutes de neige. Le soleil va peu à peu disparaître à partir de 16h. Le ciel va se couvrir en fin d’après-midi et les premières chutes de neige sont attendues à partir de 19h. Des chutes qui vont perdre en intensité à partir de 19h avant de s’arrêter dans la nuit. Concernant les températures, il fera 0°C au plus bas et 5°C au plus chaud aujourd’hui.

Enfin, la qualité de l’air est jugée "médiocre" ce vendredi à Lyon, selon l’observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 76/100 sur l’indice national Atmo. Indice sur lequel 0 correspond à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.