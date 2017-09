Météo du 8 septembre : dernier jour de soleil avant la pluie à Lyon

La fraîcheur et les nuages de ce matin ne dureront pas. Ce vendredi après-midi à Lyon, il fera jusqu’à 26 degrés sous le soleil.

©Charlotte Santana Fontaine de la place du Maréchal Lyautey à Lyon

Dernier jour de soleil avant la pluie, annoncée dès la fin de la nuit prochaine à Lyon. Ce vendredi matin, la grisaille persiste et les températures se situent autour de 20 degrés. Le vent du nord est encore présent et soufflera tout au long de la journée mais à une vitesse d'à peine 10 km/h. Dès 14h, le temps s'éclaire. Le soleil brillera jusqu'à son coucher et les températures atteindront 26 degrés vers 17h. Le temps se rafraîchira en soirée, avec des températures qui passeront de 23 à 17 degrés entre 20h et 23h. Ce n'est qu'au milieu de la nuit que le ciel se voilera, annonçant de la pluie dès samedi matin. Il s'agit donc de profiter des rayons de soleil de ce vendredi, d'autant plus que la qualité de l'air de l'agglomération lyonnaise reste "bonne" selon Atmo Auvergne Rhône-Alpes, qui lui attribue une note de 32/100*.

* Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.