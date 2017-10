Météo du 8 octobre : un dimanche tout gris à Lyon

Le ciel restera voilé toute la journée ce dimanche alors que quelques averses ne sont pas à exclure, notamment en matinée.

Benjamin Roure Feuilles d'automne à Lyon

Qu'il semble loin le ciel bleu d'hier ce dimanche matin. Les nuages persisteront tout au long de la journée à Lyon, drainant quelques gouttes de pluie. Côté thermomètre ce n'est guère plus réjouissant puisqu'après la légère amélioration de samedi, les températures repartent à la baisse, en dessous des moyennes de saison. De 9°C au lever du jour, le mercure grimpera laborieusement à 13°C à la mi-journée pour éventuellement atteindre la barre des 15°C au plus fort de l'après-midi.

La qualité de l'air est toujours jugée "bonne" ce dimanche par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 36/100 sur l'indice national Atmo (0 étant la meilleur note possible et 100 la pire). Enfin, le risque d'épisode pollinique est actuellement faible à Lyon et dans le Rhône.

