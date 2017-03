Météo du 8 mars : vers la fin des averses à Lyon

Le ciel restera chargé ce mercredi à Lyon, mais le risque de pluie sera limité. L'épisode de vents violents est définitivement terminé.

© Tim Douet

Une journée sans pluie ? C'est ce que semblent indiquer les prévisions météo ce mercredi. Mais la présence de nombreux nuages qui chargent le ciel n'excluent pas quelques averses éparses, en matinée notamment. Une chose est sûre en revanche, Lyon est débarrassée des bourasques de vent l'ayant tourmentée ces derniers jours. Le soleil aura donc bien du mal à percer l'épais voile nuageux ce mercredi.

Notez que la vigilance jaune aux crues est toujours en cours dans le Rhône où la Saône est sortie de son lit sur son tronçon lyonnais. L'accès au stationnement sur les bas-ports reste donc interdit.

Fraîcheur matinale

Côté températures, la fraîcheur matinale devrait laisser place à des valeurs plus agréables, et dans les moyennes de saison au cours de la journée. De 2°C au lever du jour, le mercure grimpera à 8°C à la mi-journée, pour dépasser la barre des 10°C dans la foulée et atteindre 13°C au plus fort de l'après-midi, aux alentours 15 heures.

Après une dégration hier, la qualité de l'air se stabilise se mardi. Au vu des 40 polluants atmosphériques pris en compte, l'observatoire régional Atmo lui attribue une note de 4,9 sur l'indice national Atmo, contre 4,7 hier. Celle-ci correspond à une qualité de l'air dite "bonne" sur ce barème pour lequel 1 équivaut à une qualité de l'air "très bonne" et 10 "très mauvaise".