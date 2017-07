Météo du 8 juillet : entre canicule et risque de grêle à Lyon

Avec des températures attendues jusqu'à 38 degrés ce samedi à Lyon, des orages devraient éclater en fin d'après-midi.

© Antoine Sillières Orage Lyon (pont Morand)

Une chaleur écrasante avec 12 degrés de plus que les normales de saison. Après un premier épisode de canicule au mois de juin, les Lyonnais n'ont pas fini de transpirer. Dès ce matin les températures atteindront les 30 degrés sous un ciel nuageux. Le ciel restera voilé jusqu'à 17 heures et la chaleur continuera d'augmenter avec des températures comprises entre 36 et 38 degrés. L'alerte orange, activée sur le département du Rhône, est maintenue : il est recommandé de ne pas attendre d'avoir soif pour s'hydrater et de trouver un peu de fraîcheur pour passer les heures les plus chaudes de la journée, en particulier concernant les enfants et les personnes âgées.

Risque de grêle et fortes rafales autour de 17 heures

D'abord attendus pour ce dimanche, les orages prennent un peu d'avance. Selon Météo France, des coups de tonnerre devraient retenir entre 17 heures et 20 heures. Il faudra cependant attendre le milieu de la nuit (vers 2 heures du matin) pour que des pluies orageuses rafraîchissent l'atmosphère. Prudence cependant en fin d'après-midi, puisque des rafales du vent du Sud pourront atteindre les 60 km/h. Un risque de grêle est également évoqué, comme cela peut arriver lors des épisodes orageux qui suivent les fortes chaleurs. L'épisode de canicule couplé avec les nombreux départs en vacances n'arrange pas la qualité de l'air dans l'agglomération. Avec une note de 77/100, Air Rhône-Alpes le qualifie de "médiocre".