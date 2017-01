Météo du 8 janvier à Lyon : grisaille et petits flocons

Météo France maintient sa vigilance orange neige et verglas au moins jusqu'à midi.

Benjamin Roure

Comme prévu, une fine neige tombe par endroits sur la métropole lyonnaise. Rien de très spectaculaire, mais suffisant pour donner une saveur hivernale à ce dimanche 8 janvier, et rendre les chaussées et trottoirs glissants.

Même si les flocons disparaîtront totalement à la mi-journée, le ciel demeurera gris jusqu'au soir et les températures n'excéderont pas 2°. Dès lors, Météo, France maintient son alerte de vigilance au verglas et à la neige, au niveau orange jusqu'à midi (risque de pluies verglaçantes) et simplement jaune après.

Le début de semaine sera dans le même ton. Froid persistant, autour de 1°, et risque de pluie et neige dans la matinée de mardi.