Après les éclaircies du premier jour de la semaine, ce mardi s'annonce plutôt grise.

©Mathilde Régis Vue de Lyon sur le pont de l'Université

Météo France prévoit une journée très nuageuse ce mardi à Lyon. Une couverture nuageuse qui ne devrait pas s'estomper au fil de la journée. Le vent du nord qui soufflait ce lundi va cependant s'estomper rendant la journée un peu moins froide. Côté températures, il fera 10°C au plus fort de la journée et 5°C au plus frais.

Selon Atmo Auvergne Rhône-Alpes, la qualité de l'air est "bonne" avec une note de 36/100.