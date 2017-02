Météo du 7 février : pluie toute la journée à Lyon

La journée s'annonce particulièrement grise à Lyon ce lundi et Météo France ne prévoit aucune éclaircie.

Benjamin Roure Pluie, place Guichard

Journée pluvieuse à Lyon. Du matin jusqu'à 19 heures, des averses éparses vont tomber sur Lyon avant de s'arrêter jusqu'à 22 heures. Des averses qui vont reprendre toute la nuit et qui devraient s'arrêter que mercredi midi.

Côté températures, il fera 5°C à 10h, 7°C à 13h et 10°C au plus fort de la journée.

On respire à Lyon

La qualité de l'air est considérée comme "bonne". L'indice en ce mardi 7 février est de 49/100, d'après Atmo. De quoi respirer un peu après l'épisode de pollution.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.