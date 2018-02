Météo du 7 février : légères chutes de neige à Lyon ce mercredi

Le ciel restera très nuageux ce mercredi à Lyon, avec des chutes de neige dans la matinée.

Benjamin Roure

L’épisode de neige se poursuit ce mercredi, de légers flocons viennent recouvrir l’agglomération lyonnaise. Le ciel restera très nuageux toute la journée selon Météo France, et le froid sera au rendez-vous. Concernant les températures, il fera 1°C au plus bas et 3°C au plus chaud aujourd’hui, avec un ressenti pouvant aller jusqu’à -2°C dans la soirée, entre 19h et minuit.

Enfin, la qualité de l’air est jugée "bonne" ce mercredi à Lyon, selon l’observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 45/100 sur l’indice national Atmo. Indice sur lequel 0 correspond à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.