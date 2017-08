Météo du 7 août : soleil et baisse de température à Lyon

Il va faire encore très chaud ce vendredi à Lyon avec des températures qui vont dépasser les 35°C.

Benjamin Roure

Après un week-end ensoleillé, cette deuxième semaine d'août va débuter sous les meilleurs auspices. Du matin jusqu’au soir, Météo France prévoit un grand soleil sur la ville et aucun nuage à l'horizon. Quelques gouttes de pluie vont tout de même tomber dans la nuit de lundi à mardi entre 2h et 5h du matin et des orages sont à prévoir en début de matinée. Côté températures, il fera jusqu'à 32°C ce mercredi à Lyon au plus fort de la journée. Dans la nuit, le mercure ne redescendra pas en dessous de 19°C.

Qualité de l’air : ça se dégrade encore

Côté qualité de l'air, le laboratoire Atmo l'estime à 52sur 100, et la qualifie de "moyenne" sur son échelle où 1 équivaut à "très bonne" et 100 à "très mauvaise".