Météo du 6 octobre : soleil et vent à Lyon

Ce vendredi, Météo France prévoit du beau temps et une forte baisse des températures à Lyon.

Malgré quelques nuages, la journée s'annonce ensoleillée ce vendredi à Lyon. Le temps devrait être stable tout au long de la journée et aucune pluie n'est annoncée par Météo France. Le vent va se lever ce vendredi et souffler à 20km/h en moyenne, avec des rafales qui pourront atteindre 50 km/h. Côté températures, ça va chuter par rapport au début de semaine puisqu'il ne fera que 17°C au plus fort de la journée (contre 25°C ce jeudi). Dans la nuit, le mercure tombera à 6°C.

Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste "bonne" à Lyon et obtient une note de 30/100*.

* Rappel : plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.