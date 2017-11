Météo du 6 novembre : du vent et des éclaircies à Lyon ce lundi

Ce lundi, la journée s'annonce froide malgré de belles éclaircies tout au long de la journée.

© Coquinou Nuages sur Lyon

Malgré quelques nuages menaçants, le soleil devrait faire son apparition à Lyon en milieu de matinée. De belles éclaircies devraient apparaître tout au long de la journée même si la présence nuageuse ne disparaîtra jamais complètement aujourd'hui. Un vent froid du nord soufflera ce lundi sans interruption avec des rafales qui iront jusqu'à 65 km/h. Côté températures, il fera 9°C au plus fort de la journée et 5°C au plus frais.

Selon Atmo Auvergne Rhône-Alpes, la qualité de l'air est "bonne" avec une note de 17/100.