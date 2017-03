Météo du 6 mars : averses orageuses et rafales de vent à Lyon

La perturbation s'installe à Lyon ce lundi. Des averses sont prévues tout au long de la journée et les rafales de vent venues de l'Ouest atteindront les 85 km/h.

Benjamin Roure

La journée sera particulièrement pluvieuse à Lyon, avec quelques périodes d'accalmies cependant. Les pluies seront éparses ce matin entre 10 heures et 13 heures avant que le tonnerre ne gronde en début d'après-midi. La pluie s'intensifiera entre 16 heures et 19 heures avant de se faire plus rare pendant la soirée. Le vent venu de l'Ouest se lèvera dès 10 heures ce matin et des rafales d'une vitesse de 85 km/h sont prévues entre 13 heures et 19 heures. Les températures ne dépasseront pas les 12 degrés cet après-midi et se situeront le reste de la journée entre 6 et 11 degrés. Du côté de la qualité de l'air, elle est évaluée comme "bonne" ce lundi, avec une note de 32/100 attribuée par Air Rhône-Alpes.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.