Météo du 6 mai : un samedi sous la pluie à Lyon

De la même manière que dans une très large partie du pays, la pluie et les températures fraîches domineront ce samedi à Lyon.

© Tim Douet

Les Lyonnais devront encore attendre un peu avant de faire "ce qui leur plaît" au mois de mai. Ce samedi matin, les pluies sont orageuses à Lyon. Après quelques coups de tonnerre en local, l'orage ne devrait pas se prolonger après 11 heures ce matin. Les pluies se poursuivront en revanche pour toute l'après-midi et la soirée. A priori, elles devraient être légèrement moins fréquentes après 17 heures et dans la soirée en se transformant en de "rares averses". Côté températures, elles se trouvent pour une journée encore largement en dessous des normales de saison (-5 degrés). De 13 degrés ce matin, le mercure augmentera jusqu'à 15 degrés maximum cet après-midi. Le vent du Sud Ouest sera présent à Lyon aujourd'hui et soufflera à une vitesse de 15 km/h. Ce temps maussade a cependant l'avantage d'améliorer la qualité de l'air, qui est "bonne" aujourd'hui à Lyon. Air Rhône-Alpes lui attribue une note de 29/100 ce samedi et prévoit une tendance stable pour ce dimanche.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.